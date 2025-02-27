У Херсоні через обстріли призупинили складання іспитів на водіння

Іспит з водіння. Ілюстративне фото: Сервісний центр МВС

Через постійні російські обстріли в сервісному центрі МВС Херсона тимчасово зупинили проведення практичних іспитів на водіння.

Як пояснили у відомстві, такі іспити проводять на дорогах загального користування, тому в нинішніх умовах неможливо забезпечити безпеку ані для громадян, ані для працівників центру.

«Практичні іспити проводиться на дорогах загального користування через це неможливо створити безпечні умови, а відповідно — гарантувати збереження життя та здоров’я громадян і наших працівників. Щойно ситуація зміниться — повернемося до вирішення цього питання», — говориться у повідомленні.

У МВС також оприлюднили адреси найближчих сервісних центрів, де можна скласти іспити.

Нагадаємо, Упродовж доби 26 лютого російські війська обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області, атакуючи критичну та соціальну інфраструктуру.