У Херсоні через обстріли призупинили складання іспитів на водіння
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- Світлана Іванченко
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18:20, 27 лютого, 2025
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Через постійні російські обстріли в сервісному центрі МВС Херсона тимчасово зупинили проведення практичних іспитів на водіння.
Як пояснили у відомстві, такі іспити проводять на дорогах загального користування, тому в нинішніх умовах неможливо забезпечити безпеку ані для громадян, ані для працівників центру.
«Практичні іспити проводиться на дорогах загального користування через це неможливо створити безпечні умови, а відповідно — гарантувати збереження життя та здоров’я громадян і наших працівників. Щойно ситуація зміниться — повернемося до вирішення цього питання», — говориться у повідомленні.
У МВС також оприлюднили адреси найближчих сервісних центрів, де можна скласти іспити.
Нагадаємо, Упродовж доби 26 лютого російські війська обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області, атакуючи критичну та соціальну інфраструктуру.
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