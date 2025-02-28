На Миколаївщині військового підозрюють у підриві гранати на території ТЦК: суд обрав запобіжний захід
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- Світлана Іванченко
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15:07, 28 лютого, 2025
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Центральний районний суд Миколаєва вирішив тримати під вартою військовослужбовця, якого підозрюють у самовільному залишенні частини та підриві гранати на території територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Як повідомили у пресслужбі суду, інцидент стався наприкінці лютого 2025 року у Вознесенському районі. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, закинув на територію ТЦК гранату, через що пошкоджені два службові автомобілі.
Під час судового засідання підозрюваний визнав, що кинув гранату, пояснивши це сваркою з дружиною. Він стверджує, що знайшов боєприпас у своєму рюкзаку.
Адвокат військового просив суд обрати м’якший запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак суддя, врахувавши ризики, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який кинув у двір сусіда гранату.
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