На Миколаївщині водій наїхав на трирічного сина: дитина у реанімації, фото: Нацполіція

У Миколаївському районі 40-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, здаючи назад, наїхав на власного трирічного сина, який був позаду автівки. Дитина знаходиться в реанімації.

Як повідомляє Нацполіція Миколаївської області, аварія сталася 1 березня близько 13:35 у селищі Воскресенське.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини.

Нагадаємо, що у селі Посад-Покровське Херсонської області сталася смертельна ДТП за участі заступника голови обласної військової адміністрації. За даними правоохоронців, він збив 50-річного велосипедиста, який виїхав із другорядної дороги. Від отриманих травм чоловік загинув.