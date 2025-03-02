  • неділя

    2 березня, 2025

  • -0.2°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 2 березня , 2025 неділя

  • Миколаїв • -0.2° Слабкий сніг

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині водій наїхав на трирічного сина: дитина у реанімації

На Миколаївщині водій наїхав на трирічного сина: дитина у реанімації, фото: НацполіціяНа Миколаївщині водій наїхав на трирічного сина: дитина у реанімації, фото: Нацполіція

У Миколаївському районі 40-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, здаючи назад, наїхав на власного трирічного сина, який був позаду автівки. Дитина знаходиться в реанімації.

Як повідомляє Нацполіція Миколаївської області, аварія сталася 1 березня близько 13:35 у селищі Воскресенське.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини.

Нагадаємо, що у селі Посад-Покровське Херсонської області сталася смертельна ДТП за участі заступника голови обласної військової адміністрації. За даними правоохоронців, він збив 50-річного велосипедиста, який виїхав із другорядної дороги. Від отриманих травм чоловік загинув.

Останні новини про: ДТП

На Миколаївщині внаслідок ДТП постраждав водій
Заступник голови Херсонської ОВА збив на смерть велосипедиста
Суд Миколаєва відхилив клопотання про призупинення апеляції щодо спортсменки Ладиги, яка планувала мобілізуватись
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відбувся обласний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді

Даріна Мельничук
новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ДТП

Суд Миколаєва відхилив клопотання про призупинення апеляції щодо спортсменки Ладиги, яка планувала мобілізуватись
Заступник голови Херсонської ОВА збив на смерть велосипедиста
На Миколаївщині внаслідок ДТП постраждав водій

Через російський обстріл Миколаївщини без світла залишились чотири населені пункти

У Первомайську зникли двоє хлопчиків: поліція, військові та волонтери продовжують пошуки

Стармер і європейські лідери обговорять підтримку України та можливу мирну угоду на саміті в Лондоні

Трамп наказав перевірити, чи можливо повністю припинити постачання зброї Україні — WSJ

Альона Коханчук