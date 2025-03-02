У Первомайську другий день шукають двох зниклих хлопчиків

У Первомайську шукають двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Первомайську, що на Миколаївщині, тривають масштабні пошуки 10-річного Євгенія Ванюхіна та 6-річного Василя Войтенка, які зникли 1 березня після виходу з дому на вулиці Автодорівській.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, оперативний штаб було розгорнуто одразу після зникнення дітей.

До пошукової операції залучались поліцейські, військові, кінологи, рятувальники та місцеві мешканці. Правоохоронці перевіряють вулиці міста, навколишні території, водойми, закинуті будівлі та пустирі.

Прикмети дітей

Євгеній Ванюхін: зріст 150 см, русяве волосся, був одягнений у темно-синю куртку, темні штани, сіру шапку.

Василь Войтенко: зріст 110 см, темне волосся, був у сірій куртці та червоній шапці.

фото: Нацполіція Миколаївщини фото: Нацполіція Миколаївщини

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дітей або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Первомайського районного відділу поліції або за телефоном 102.

У Первомайську шукають двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція Миколаївщини У Первомайську шукають двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція Миколаївщини У Первомайську шукають двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, що на Херсонщині 1458 осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.