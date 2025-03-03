У Миколаєві фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу
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- Аліна Квітко
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9:17, 03 березня, 2025
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В Миколаєві на Інгульському мосту у понеділок, 3 березня, сталася аварія за участю вантажівки MAN.
Як повідомляє кореспондент «МикВісті» фуру занесло і вона вдарилася у відбійник та знесла частину металевої огорожі.
Як повідомили працівники патрульної поліції, які працюють на місці ДТП, протягом години очікується евакуатор, який прибере фуру з мосту.
Прес-офіцер управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко повідомив, що ДТП сталося близько 03:30.
— Водій вантажівки MAN рухався в напрямку проспекту Героїв України, але не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням і зіткнувся спочатку з відбійником, а потім із секцією огорожі мосту. Потерпілих унаслідок аварії немає, – розповів він в коментарі «МикВісті».
Водій вантажівки розповів кореспондентам, що їхав з боку Одеси, а коли виїхав на міст, через слизьку дорогу машину почало заносити, після чого вона врізалася в огорожу.
Поліція зазначає, що в офіційному звіті причиною аварії вказано втрату керування. Якби ДТП сталося через ожеледицю, цей фактор був би врахований у протоколі.
Нагадаємо, що у селі Посад-Покровське Херсонської області сталася смертельна ДТП за участі заступника голови обласної військової адміністрації. За даними правоохоронців, він збив 50-річного велосипедиста, який виїхав із другорядної дороги. Від отриманих травм чоловік загинув.
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