  • понеділок

    3 березня, 2025

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

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У Миколаєві фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу

Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»

В Миколаєві на Інгульському мосту у понеділок, 3 березня, сталася аварія за участю вантажівки MAN. 

Як повідомляє кореспондент «МикВісті» фуру занесло і вона вдарилася у відбійник та знесла частину металевої огорожі. 

Як повідомили працівники патрульної поліції, які працюють на місці ДТП, протягом години очікується евакуатор, який прибере фуру з мосту.

Прес-офіцер управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко повідомив, що ДТП сталося близько 03:30.  

— Водій вантажівки MAN рухався в напрямку проспекту Героїв України, але не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням і зіткнувся спочатку з відбійником, а потім із секцією огорожі мосту. Потерпілих унаслідок аварії немає, – розповів він в коментарі «МикВісті».

Водій вантажівки розповів кореспондентам, що їхав з боку Одеси, а коли виїхав на міст, через слизьку дорогу машину почало заносити, після чого вона врізалася в огорожу.

Поліція зазначає, що в офіційному звіті причиною аварії вказано втрату керування. Якби ДТП сталося через ожеледицю, цей фактор був би врахований у протоколі.

Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»
Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»
Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Комунальники працюють на місті ДТП на Інгульському мосту, де вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»
Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Частина знесеної огорожі на Інгульскому мосту. Фото: «МикВісті»
Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»
Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Комунальники працюють на місті ДТП на Інгульському мосту, де вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»
Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Комунальники працюють на місті ДТП на Інгульському мосту, де вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»
Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»
Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»
Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»Фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що у селі Посад-Покровське Херсонської області сталася смертельна ДТП за участі заступника голови обласної військової адміністрації. За даними правоохоронців, він збив 50-річного велосипедиста, який виїхав із другорядної дороги. Від отриманих травм чоловік загинув.

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