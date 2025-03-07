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У Південноукраїнську неповнолітньому продали алкоголь: троє дівчат потрапили до лікарні з отруєнням

Поліцейський розвішує інформаційні матеріали. Ілюстративне фото: НацполіціяПоліцейський розвішує інформаційні матеріали. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Південноукраїнську з алкогольним отруєнням госпіталізували трьох неповнолітніх дівчат. Поліція притягнула до адміністративної відповідальності продавчиню, яка продала алкоголь їхньому неповнолітньому приятелеві.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції області, дівчатам віком 13-14 років пляшку горілки придбав їхній неповнолітній знайомий. Поліцейські знашли жінку, яка продала підлітку спиртне. За таке правопорушення передбачається штраф у розмірі до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали справи передадуть на розгляд адміністративної комісії при виконавчому органі міської ради.

Правоохоронці звертаються до підприємців із закликом дотримуватися закону та не продавати алкогольні й тютюнові вироби особам, які не досягли 18-річного віку. Зазначається, що у разі сумнівів щодо віку покупця продавець зобов’язаний перевірити документ, що підтверджує його вік.

Всіх свідків продажу або вживання алкоголю чи тютюну неповнолітніми, просять повідомляйте на спецлінію 102.

Раніше повідомлялось, що чотирьох неповнолітніх з алкогольним отруєнням госпіталізували до лікарень Південноукраїнська, Березнегуватого та Вознесенська, що на Миколаївщині. 

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