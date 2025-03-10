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У Миколаєві суд відправив під варту жінку, яку підозрюють у поширенні даних про дислокацію ЗСУ

Суддя приймає рішення. Фото: Getty imagesСуддя приймає рішення. Фото: Getty images

Центральний суд Миколаєва відправив під варту 49-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування українських військових.

Як повідомили у пресслужбі суду, згідно матеріалів справи, жінка, за власною ініціативою, поширювала в Телеграм-каналі інформації про рух та дислокацію українських військових. А також відомості щодо загальної ситуації у місті, зокрема, що стосується мобілізації. Підозрювана використовувала на адресу військових образливі та принизливі епітети, поширені серед пропагандистів РФ.

В свою чергу, прокуратура наголосила, що підозрювана має проросійські погляди, існує ризик її переховування або вчинення нових правопорушень.

Натомість жінка запевняла, що не збирається тікати, а свої дії пояснила емоційним станом. Її адвокат заявив, що підозра обґрунтована, але ризики завищені, оскільки вона нібито змінила свої погляди та співпрацює зі слідством. Захист просив обрати для неї домашній арешт або визначити розмір застави.

Однак суддя Іван Дірко ухвалив рішення взяти підозрювану під варту без права внесення застави.

Раніше Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді.

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