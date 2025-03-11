На Миколаївщині чоловік влаштував стрілянину біля кафе та на АЗС: його затримали

У Баштанці затримали чоловіка, який стріляв біля кафе, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Баштанці Миколаївської області поліцейські затримали 28-річного місцевого мешканця, який посеред ночі почав стріляти біля кафе та на автозаправці.

За інформацією Нацполіції Миколаївської області, чоловік після застілля посварився зі знайомим і почав стріляти в повітря з автоматичної зброї.

За даними правоохоронців, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак на місці поліцейські знайшли гільзи від набоїв до автомата.

Під час обшуку вдома у стрільця та в його автомобілі правоохоронці виявили великий запас зброї та вибухівки. Серед вилученого: автомат Калашникова, пневматичний пістолет, три протипіхотні міни, дві гранати Ф-1, 12 підривачів до артснарядів, чотири електродетонатори та майже 350 набоїв різного калібру.

У Баштанці затримали чоловіка, який стріляв біля кафе, фото: Нацполіція Миколаївщини У Баштанці затримали чоловіка, який стріляв біля кафе, фото: Нацполіція Миколаївщини

Чоловіка затримали, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Поліція відкрила одразу два кримінальні провадження за фактом хуліганства зі стріляниною та незаконного зберігання зброї.

Нагадаємо, що раніше за стрілянину у житловому кварталі Миколаєва місцевому мешканцю повідомили про підозру. За словами правоохоронців, чоловік вирішив випробувати власноруч перероблений пістолет.