На Одещині підозрюють судновласницю за забруднення моря нафтопродуктами

На Одещин нафтопродукти і з судна потрапили до моря. Фото: Одеська обласна прокуратура

Судновласницю з Одеської області підозрюють у забрудненні акваторії морського порту «Чорноморськ» понад 1,2 тоннами нафтопродуктів.

Про це повіломляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, керівниця приватного підприємства у сфері морського транспорту придбала у 2021 році бункерувальник, проте не подбала про його належне технічне обслуговування та безпечну експлуатацію.

«Судновласниця ігнорувала попередження про аварійний стан судна та високий ризик його затоплення. Попри усвідомлення небезпеки, вона не забезпечила технічне обслуговування, не організувала вахтову службу та не виконала вимоги адміністрації порту щодо базування судна», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через невиконання вимог безпеки мореплавства судно затонуло, що спричинило витік понад 1,2 тонни залишкових нафтопродуктів в акваторію морського порту «Чорноморськ». Фахівці оцінили збитки довкіллю у майже 16 мільйонів гривень.

Підозрюваній інкримінували забруднення моря в межах внутрішніх морських вод України речовинами шкідливими для життя та здоров’я людей та зловживання повноваженнями за частиною 2 статті 243, а також частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на території Миколаївського морського порту, де затонуло судно, вода забруднена нафтопродуктами. За результатами досліджень зафіксовано перевищення вмісту нафтопродуктів у 15-16 раз.