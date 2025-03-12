Миколаївщина — серед регіонів, де найбільше постраждало дітей від війни
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- Світлана Іванченко
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17:02, 12 березня, 2025
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З початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині постраждали 118 дітей. Загалом в Україні війна завдала шкоди 2390 дітям.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, за цей період загинула 601 дитина, а понад 1,7 тисяч отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждалих дітей зафіксували в Донецькій області — 625, Харківській — 468, Херсонській — 198, Дніпропетровській — 202, Київській — 136, Запорізькій — 167 та Миколаївській — 118.
Раніше повідомлялось, що дворічний Вова із Миколаївщини пережив вибух міни, розлука з мамою, байдужість рідних. Але дитина вижила завдяки допомозі чужих людей і тепер перебуває в «Місті Добра».
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