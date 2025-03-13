На Одещині правоохоронця підозрюють в організації незаконного перетину кордону

Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Правоохоронця з Одеської області підозрюють у намаганні створити нелегальний маршрут для переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Молдови.

За інформацією Державного бюро розслідувань, чоловік добре знав місцевість поблизу кордону, розташування блокпостів і вирішив скористатися цим.

Зазначається, що у лютому цього року він розпочав організацію незаконного каналу переправлення, до цього залучив знайомого військового, який шукав охочих нелегально перетнути кордон. Сам правоохоронець, за планом, мав координувати маршрут і давати вказівки щодо безпечного обходу блокпостів. Вартість «послуги» становила одну тисячу доларів з однієї людини.

11 березня підозрюваного затримали під час отримання 2 тисяч доларів. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тепер йому загрожує до 9 років тюрми.

Раніше повідомлялось, що на Одещині затримали 7 чоловіків, їх підозрюють у незаконній переправі військовозобов'язаних за кордон.