Десантники ЗСУ взяли в полон вісім російських військових у Курській області
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- Анна Гакман
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20:20, 15 березня, 2025
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Сили оборони України взяли в полон вісьмох російських військових на території Курської області.
Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
«Мобілізовані та контрактники, які шукали пригод – чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині. 8 військовослужбовців армії РФ взяли десантники з суміжниками на Курщині. Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога. У своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, тортури і розстріли за не виконання злочинних наказів», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у суботу, 8 березня, у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.