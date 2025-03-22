На Одещині судитимуть двох чоловіків за незаконний продаж пального

На Одещині незаконно продавали пальне. Фото: БЕБ

В Одеській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, які незаконно продавали пальне невідомого походження у промислових масштабах.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило, що мешканець Біляївки, не був зареєстрованим як підприємець, однак протягом 2024 року купував незаконно виготовлене пальне за значно нижчими від ринкових цін.

Зазначається, що чоловік без дозвільних документів продавав бензин та дизельне пальне. Для цього він орендував декілька земельних ділянок у Біляївці та Теплодарі, де встановив спеціальне автозаправне обладнання. Крім цього, обвинувачений долучив до незаконної діяльності свого товариша.

Детективи провели понад 20 санкціонованих обшуків та вилучили 65,7 тонни дизельного пального і бензину. Загальна вартість вилученого майна склала понад 13,5 мільйонів гривень.

На Одещині незаконно продавали пальне. Фото: БЕБ На Одещині незаконно продавали пальне. Фото: БЕБ На Одещині незаконно продавали пальне. Фото: БЕБ

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 Кримінального кодексу України «Вчинення злочину групою осіб» та частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, в Одеській області викрили угрупування, яке підозрюють у незаконному виготовлені та продажі ферментованого тютюну та сигарет.