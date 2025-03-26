На Миколаївщині відкрили інтерактивний клас безпеки за фінансування Іспанії
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- Анна Гакман
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23:00, 26 березня, 2025
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Сьогодні, 26 березня, у Снігурівському ліцеї №3 відкрили клас безпеки за фінансування Уряду Іспанії.
Як повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, простір облаштували відповідно до стандартів МОН.
«У результаті облаштування таких просторів у навчальних закладах громади учні отримають можливість не лише теоретично засвоювати правила безпечної поведінки, а й відпрацьовувати їх на практиці», — повідомив Іван Кухта.
Нагадаємо, в одному з ліцеїв Баштанського району працює клас безпеки.
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