Потужний землетрус у М'янмі та Таїланді: сотні загиблих та масштабні руйнування

Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters

28 березня у М'янмі та Таїланді сталися потужні землетруси. У Бангкоку обвалився 30-поверховий хмарочос. За аналітичним прогнозом уряду США, кількість загиблих може сягнути тисяч.

За інформацією AP та Reuters, наразі у Таїланді відомо про 8 загиблих та більше 80 людей під завалами будинку у Бангкоку. У М'янмі повідомляють про 144 загиблих, 730 постраждали.

Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters

Прем’єр-міністерка Таїланду Паетонгтарн Чинават оголосила надзвичайний стан у Бангкоку. За словами губернатора Бангкока Чадчарта Сіттіпунта, у місті пошкоджені численні будівлі, але точний масштаб руйнувань ще встановлюється.

За даними Геологічної служби США, в М'янмі сталося два підземних поштовхи магнітудою 7,7 і 6,4, а епіцентр знаходився за 17,2 км від міста Мандалай.

Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters

За даними державних ЗМІ М’янми, землетрус спричинив обвалення будівель у п’яти містах, а також руйнування залізничного моста та дорожнього моста на автостраді Янгон-Мандалай.

Повідомляється, що в Мандалаї землетрус зруйнував кілька будівель, у тому числі монастир Ма Сое Яне, один із найбільших у місті, і пошкодив колишній королівський палац.

Поштовхи відчувалися також у Китаї — в провінціях Юньнань і Сичуань. У місті Руйлі, що розташоване на кордоні з М'янмою, зафіксовано пошкодження будівель і постраждалих.

Раніше повідомлялось, що в префектурах Ехіме і Коті на заході Японії стався землетрус магнітудою 6,4 бала.