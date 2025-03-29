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Цієї ночі Україна перейде на літній час: : коли перевести годинники

Цієї ночі в Україні відбудеться перехід на літній час, фото: Віталій Носач, РБК-УкраїнаЦієї ночі в Україні відбудеться перехід на літній час, фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У ніч з 29 на 30 березня 2025 року Україна перейде на літній час. О 3:00 ночі годинники буде потрібно перевести на годину вперед.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року, переведення годинників у нашій країні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а останньої неділі жовтня — на зимовий.

У липні 2024 року Верховна Рада прийняла законопроєкт № 4201, який пропонував скасування сезонного переходу часу та введення постійного зимового часу. Однак цей законопроєкт ще не підписав президент Володимир Зеленський, що означає продовження практики переведення годинників.

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