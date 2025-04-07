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У Херсоні під час обстрілу вагітна жінка прикрила собою маленького сина: вони у лікарні

Російські війська 7 квітня близько 9:00 ранку вдарили з артилерії по Херсону, внаслідок чого постраждала 31-річна вагітна жінка та її майже дворічний син.

За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під час обстрілу снаряд влучив у житловий будинок. Жінка, аби врятувати дитину, накрила його своїм тілом. Обоє опинилися під завалами, однак рятувальникам вдалося витягти їх живими та доправити до лікарні.

У дитини діагностовано вибухову травму та контузію. Мати, яка перебуває на шостому місяці вагітності, отримала травму голови і вибухове поранення. За її словами, на неї впала частина стелі під час вибуху, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину — за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 квітня, під російськими обстрілами та авіаударами перебували Херсон і понад 30 населених пунктів області.  Через обстріли одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

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