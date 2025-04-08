Воював, щоб захистити Росію: апеляційний суд Миколаєва збільшив вирок кримчанину, якого взяли у полон під час боїв за Кринки

Кадр із допиту Ескендера Мустафаєва після добровільної здачі у полон до українських військових

Апеляційний суд Миколаєва збільшив вирок 31-річному жителю Криму Ескендеру Мустафаєву, який добровільно пішов на війну, будучи громадянином України. Він потрапив у полон до ЗСУ під час боїв за Кринки.

Про це свідчить вирок суду від 3 квітня, повідомляють «МикВісті».

Під час розгляду процесу на суді першої інстанції Мустафаєв заявив, що вважає себе етнічним росіянином, а Росію — батьківщиною, не дивлячись на те, що мав паспорт України. У 2014 році під час окупації Криму він свідомо прийняв громадянство Російської Федерації та написав заяву про відмову від українського громадянства. Але, як вказував суд, що громадянство України він не припинив, а за такого — як на той момент, так й на теперішній час є громадянином України.

У червні 2023 року Мустафаєв уклав контракт про проходження військової служби в Збройних силах РФ на посаді навідника БТР у окремій гвардійській бригаді морської піхоти, бо назвав своїм «священним обов'язком захищати батьківщину, якою вважає Російську Федерацію».

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Того ж місяця він прибув до тимчасово окупованого Енергодара, де брав участь у будівництві оборонних споруд навколо Запорізької АЕС.

Після чого у листопаді 2023 року він пройшов військову підготовку в одному з навчальних центрів окупаційних військ, звідки його направили у Кринки на Херсонщині, де 22 листопада, за наказом командування, мав брати участь у штурмі населеного пункту.

24 листопада під час зіткнення з українськими військовими він здався в полон.

Обвинувачений свою вину визнав частково та просив ухвалити законне та обґрунтоване рішення. Мустафаєв пояснив, що розуміє, що «з точки зору законодавства України він є громадянином саме України та, беручи участь у війні на боці Російської Федерації, вчинив злочин». При цьому додав, що діяв в інтересах захисту Росії, громадянином якої є.

В підсумку у липні 2024 року Центральний районний суд визнав Ескендера Мустафаєва винним за частиною 7 статті 1111 Кримінального Кодексу України — колабораційна діяльність. Водночас його було визнано невинним за частиною 2 статті 111 «Державна зрада».

За таким його покарання складало 14 років позбавлення волі із забороною обіймати будь-які державні або військові посади на 15 років.

Прокуратура з даним рішенням суду не погодилась та подала апеляцію, яка в свою чергу скасувала рішення суду першої інстанції в частині 2 статті 111 та визнала Мустафаєва винним у держзраді. Вирок підсудному збільшено до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

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