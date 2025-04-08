Воював, щоб захистити Росію: апеляційний суд Миколаєва збільшив вирок кримчанину, якого взяли у полон під час боїв за Кринки
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- Аліса Мелік-Адамян
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11:10, 08 квітня, 2025
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Апеляційний суд Миколаєва збільшив вирок 31-річному жителю Криму Ескендеру Мустафаєву, який добровільно пішов на війну, будучи громадянином України. Він потрапив у полон до ЗСУ під час боїв за Кринки.
Про це свідчить вирок суду від 3 квітня, повідомляють «МикВісті».
Під час розгляду процесу на суді першої інстанції Мустафаєв заявив, що вважає себе етнічним росіянином, а Росію — батьківщиною, не дивлячись на те, що мав паспорт України. У 2014 році під час окупації Криму він свідомо прийняв громадянство Російської Федерації та написав заяву про відмову від українського громадянства. Але, як вказував суд, що громадянство України він не припинив, а за такого — як на той момент, так й на теперішній час є громадянином України.
У червні 2023 року Мустафаєв уклав контракт про проходження військової служби в Збройних силах РФ на посаді навідника БТР у окремій гвардійській бригаді морської піхоти, бо назвав своїм «священним обов'язком захищати батьківщину, якою вважає Російську Федерацію».
Того ж місяця він прибув до тимчасово окупованого Енергодара, де брав участь у будівництві оборонних споруд навколо Запорізької АЕС.
Після чого у листопаді 2023 року він пройшов військову підготовку в одному з навчальних центрів окупаційних військ, звідки його направили у Кринки на Херсонщині, де 22 листопада, за наказом командування, мав брати участь у штурмі населеного пункту.
24 листопада під час зіткнення з українськими військовими він здався в полон.
Обвинувачений свою вину визнав частково та просив ухвалити законне та обґрунтоване рішення. Мустафаєв пояснив, що розуміє, що «з точки зору законодавства України він є громадянином саме України та, беручи участь у війні на боці Російської Федерації, вчинив злочин». При цьому додав, що діяв в інтересах захисту Росії, громадянином якої є.
В підсумку у липні 2024 року Центральний районний суд визнав Ескендера Мустафаєва винним за частиною 7 статті 1111 Кримінального Кодексу України — колабораційна діяльність. Водночас його було визнано невинним за частиною 2 статті 111 «Державна зрада».
За таким його покарання складало 14 років позбавлення волі із забороною обіймати будь-які державні або військові посади на 15 років.
Прокуратура з даним рішенням суду не погодилась та подала апеляцію, яка в свою чергу скасувала рішення суду першої інстанції в частині 2 статті 111 та визнала Мустафаєва винним у держзраді. Вирок підсудному збільшено до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Операція висадки в Кринках
16 липня 2024 року стало відомо, що підрозділи Збройних сил України відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.
Українська правда писала із посиланням на два добре поінформовані співрозмовники — в командуванні 36-ої бригади та оборонному комітеті Верховної Ради, — задачею максимум цієї операції був вихід на Крим до перекопського перешийку.
Для цього морській піхоті треба було подолати величезну, за воєнними мірками, відстань — 80 кілометрів углиб території, яка на той момент вже півтора року перебувала під окупантами.
Операція, яка отримала назву «висадка в Кринках», що на лівобережжі Дніпра Херсонської області, мала змінити хід війни, проте українським військовим довелось відійти з позицій. Вона почалася в жовтні 2023-го. А тривала до липня 2024-го — тобто майже 9 місяців
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