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Насіров мобілізувався та служитиме в ЗСУ сапером, — ЗМІ

Роман Насіров. Архівне фото: RadiosvobodaРоман Насіров. Архівне фото: Radiosvoboda

Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до лав Збройних сил України напередодні можливого вироку у Вищому антикорупційному суді та проходитиме службу сапером. 

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на відповідний документ, який є у розпорядженні видання.

Згідно з ним, 7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера в інженерно-саперному підрозділі з окладом 2640 грн. Водночас йому передбачена щомісячна премія у розмірі 578% від окладу та надбавка у 65% за умови служби.

Зазначається, що підставою для зарахування стало проходження військово-лікарської комісії 30 січня 2025 року.

В Transparency International Ukraine, повідомили, що 9 квітня ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров не прибув на засідання у ВАКС. За словами захисту через те, що був призваний до лав ЗСУ.

Нагадаємо, колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до справи «газової схеми» Олександра Онищенка. За версією слідства, ексголова ДФС видав незаконне розпорядження про відтермінування рентної плати, що спричинило збитки державі на суму близько 2 мільярдів гривень.

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