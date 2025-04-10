Насіров мобілізувався та служитиме в ЗСУ сапером, — ЗМІ
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- Світлана Іванченко
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0:06, 10 квітня, 2025
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Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до лав Збройних сил України напередодні можливого вироку у Вищому антикорупційному суді та проходитиме службу сапером.
Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на відповідний документ, який є у розпорядженні видання.
Згідно з ним, 7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера в інженерно-саперному підрозділі з окладом 2640 грн. Водночас йому передбачена щомісячна премія у розмірі 578% від окладу та надбавка у 65% за умови служби.
Зазначається, що підставою для зарахування стало проходження військово-лікарської комісії 30 січня 2025 року.
В Transparency International Ukraine, повідомили, що 9 квітня ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров не прибув на засідання у ВАКС. За словами захисту через те, що був призваний до лав ЗСУ.
Нагадаємо, колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до справи «газової схеми» Олександра Онищенка. За версією слідства, ексголова ДФС видав незаконне розпорядження про відтермінування рентної плати, що спричинило збитки державі на суму близько 2 мільярдів гривень.
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