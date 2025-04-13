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Росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини за минулу добру: троє людей загинули

Наслідки російських атак по Херсонщині. Архівне фото: НацполіціяНаслідки російських атак по Херсонщині. Архівне фото: Нацполіція

За минулу добу російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що під обстріли потрапили Інженерне, Антонівка, Садове, Придніпровське, Зеленівка, Степанівка, Білозерка, Широка Балка, Берислав, Михайлівка, Новорайськ, Шляхове, Гаврилівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Монастирське, Милове, Микільське, Понятівка, Велетенське, Веселе, Кізомис, Козацьке, Костирка, Наддніпрянське, Новотягинка, Осокорівка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, а також сам Херсон.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та приватний автомобіль. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 7 - дістали поранення», – повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у ніч на 13 квітня сили та засоби протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» над територією Миколаївської області.

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