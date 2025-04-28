Україна втратила винищувач Су-27 під час відбиття атаки дронів

Су-27 Повітряних Сил ЗС України, фото: Міністерство оборони України

Уранці 28 квітня під час відбиття нападу російських безпілотників Україна втратила винищувач Су-27. Пілоту вдалося катапультуватися, його оперативно знайшла пошуково-рятувальна команда.

Наразі льотчик перебуває у лікарні в стабільному стані, загрози для його життя немає, повідомили у командуванні Повітряних сил.

Причини втрати бойового літака розслідує спеціальна комісія. Су-27 поряд із МіГ-29 є основним винищувачем українських ВПС. Ці літаки перебувають на озброєнні 831 бригади тактичної авіації з Миргорода на Полтавщині та 39 бригади тактичної авіації з Озерного на Житомирщині.

Слід нагадати, що українські військові з лютого цього року та станом на початок березня, збили вже 15 російських військових літаків.