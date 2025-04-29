В Іспанії через масштабний блекаут оголосили надзвичайний стан

Відключення світла, фото: Associated Press

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після масштабного відключення електроенергії по всій країні.

Як повідомляє Reuters, надзвичайний стан вводиться у тих регіонах, які цього потребують. Уже Мадрид, Андалусія та Естремадура звернулися до центрального уряду з проханням взяти на себе контроль над громадським порядком та іншими функціями.

Через блекаут усі атомні електростанції в країні залишилися без зовнішнього електропостачання і зупинилися у штатному режимі.

Нагадаємо, що 28 квітня близько полудня Іспанія та Португалія зіткнулися з масштабним відключенням електроенергії.

У багатьох містах одночасно зникло світло та зупинився доступ до Інтернету. Через блекаут припинили роботу аеропорти, метро і залізничний транспорт. На дорогах обох країн виникли значні затори, оскільки не працювали світлофори.

Як пише Financial Times, цей збій став одним із найбільших за всю новітню історію Європи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні наслідків енергетичної кризи.