The Kyiv Independent провів розслідування про продаж росіянами українського вугілля з окупації на світовий ринок

Шахта імені Фрунзе. Ілюстративне фото: Wikipedia

Російська Федерація налагодила міжнародну торгівлю вугіллям, видобутим на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Як з’ясували журналісти The Kyiv Independent, протягом 2024 року 20 українських шахт передали під контроль п’ятьох компаній, зареєстрованих у Росії. Попри часткове згортання діяльності навесні 2025-го, жодна з фірм повністю не відмовилася від участі в незаконному вугільному бізнесі.

Найбільшим приватним оператором цих шахт залишається компанія «Торговий дом «Донскіє углі», яка, за даними журналістів, може бути пов’язана з Віктором Медведчуком — підозрюваним у держзраді екснардепом. У 2024 році, під час передачі перших шахт, підприємством керував Сергій Лісогор — колишній директор однієї з родинних фірм Медведчука в Росії.

20 українських шахт переданих під контроль п’ятьох компаній. Інфографіка: The Kyiv Independent

Станом на зараз 95% «Донскіх углєй» оформлені на Олега Князєва, ексочільника уряду Астраханської області, який нині обіймає посаду гендиректора. У розмові з журналістами Князєв не підтвердив і не спростував зв’язки з Медведчуком, зазначивши лише, що має «погодити відповіді».

Лісогор також контролює частку у 70% іншої компанії — «Спеціаліст», якій передано ще одну з окупованих шахт. Окрім структур, пов’язаних із Медведчуком, у розробці українських копалень беруть участь компанії, афілійовані з Олександром Клименком — колишнім міністром доходів і зборів України, що втік до Росії під час Революції Гідності, а також з іншими менш публічними колаборантами й бізнес-групами.

Open Source Centre. Інфографіка: The Kyiv Independent

Розслідувачі встановили, що вугілля та продукти його переробки регулярно вивозять за межі України. Один із задокументованих маршрутів — через захоплений порт Маріуполя. У березні 2025 року російське судно «Св. Ніколай» (IMO 9482926) завантажило металургійний кокс у порту та вирушило до російського Темрюка, де формально було оформлено фіктивне завантаження вантажу для приховування його походження. Після цього судно прибуло в алжирський порт Аннаба для розвантаження.

Журналісти отримали документи екіпажу, а також супутникові знімки, які підтверджують: «Св. Ніколай» справді завантажувався в Маріуполі, хоча судно вимкнуло транспондер, щоб приховати маршрут. У документах відправником вказана компанія Green Rabbit Limited, зареєстрована в Гонконзі на громадянина Росії. Цю фірму раніше вже пов’язували з незаконним експортом українських ресурсів — зокрема, вугілля, коксу та зерна.

У квітні 2025 року цей маршрут повторило інше російське судно — Alpha Helios (IMO 9924340), з аналогічним вантажем і тим самим відправником.

У The Kyiv Independent наголошують: суднозаходи до окупованих українських портів є прямим порушенням державного кордону, а продаж вугілля з захоплених шахт прирівнюється до реалізації викраденого майна, оскільки всі об’єкти мають законних українських власників.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань суд арештував додаткові активи, що належали братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.