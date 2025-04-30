Цьогоріч на Миколаївщині викрали 96 мобільних телефонів, а на Херсонщині лише — 4
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- Світлана Іванченко
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15:55, 30 квітня, 2025
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У перші місяці цього року в Миколаївській області вкрали 96 мобільних телефонів. В Одеській області таких інцидентів сталося більше — 166. Тоді як Херсонщина має найнижчий показник в Україні — лише чотири заявлені випадки.
Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».
Найбільшу кількість викрадених або втрачених смартфонів зареєстрували у столиці — 352 випадки. На другому й третьому місцях — Запорізька (331) та Київська (330) області.
Загалом, за інформацією Міністерства внутрішніх справ, у першому кварталі 2025 року українці втратили або заявили про крадіжку понад 3,1 тисячі мобільних телефонів, що на 34% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Слід зазначити, що упродовж усього 2024 року українці втратили майже 20 тисяч телефонів.
Найчастіше об’єктами злочинців залишаються смартфони трьох брендів: Xiaomi, Samsung та iPhone. Вони разом складають майже 70% усіх втрат у 2025 році.
Раніше повідомлялось, що житель Миколаєва отримав сім років тюрми за крадіжку телефона.
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