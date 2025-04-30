Цьогоріч на Миколаївщині викрали 96 мобільних телефонів, а на Херсонщині лише — 4

У перші місяці цього року в Миколаївській області вкрали 96 мобільних телефонів. В Одеській області таких інцидентів сталося більше — 166. Тоді як Херсонщина має найнижчий показник в Україні — лише чотири заявлені випадки.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Де найчастіше викрадали та втрачали телефони у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Найбільшу кількість викрадених або втрачених смартфонів зареєстрували у столиці — 352 випадки. На другому й третьому місцях — Запорізька (331) та Київська (330) області.

Загалом, за інформацією Міністерства внутрішніх справ, у першому кварталі 2025 року українці втратили або заявили про крадіжку понад 3,1 тисячі мобільних телефонів, що на 34% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Статистика викрадених телефонів у першому кварталі. Інфографіка: Опендатабот

Слід зазначити, що упродовж усього 2024 року українці втратили майже 20 тисяч телефонів.

Найчастіше об’єктами злочинців залишаються смартфони трьох брендів: Xiaomi, Samsung та iPhone. Вони разом складають майже 70% усіх втрат у 2025 році.

Які телефони найчастіше втрачають в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялось, що житель Миколаєва отримав сім років тюрми за крадіжку телефона.