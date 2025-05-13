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Через аварію у Миколаєві без води залишилось більше 68 будинків: у водоканалі кажуть, що не знають, коли вдасться все відновити

13 травня у Миколаєві сталась аварія на водоводі у Лісках. Фото: Миколаївводоканал13 травня у Миколаєві сталась аварія на водоводі у Лісках. Фото: Миколаївводоканал

Внаслідок аварії у мікрорайоні Ліски в Миколаєві без води лишились 68 багатоповерхівок та приватний сектор. Фахівці водоканалу працюють на місці пориву, але коли вдасться відновити водопостачання, невідомо.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів директор КП «Миколаївводоканал» Борис Дуденко.

Про аварію на вулиці Євгенія Логінова, 7 ( колишня вулиця Крилова) стало відомо зранку, 13 травня. Як пояснив Борис Дуденко, причина — зношеність систем.

— Порив на водоводі — банальна зношеність системи водопостачання. Водовід великого діаметру і велика кількість будинків відключена. Не можу зорієнтувати за терміни відновлення. Люди працюють, і розуміти конкретно будемо пізніше, — сказав він.

Коли вдасться відновити воду, незрозуміло, каже директор КП. Роботи наразі ускладнені через відсутність витратних матеріалів та запчастин, купити які підприємство не може. Це пояснюють значною заборгованістю містян перед водоканалом.

— Постараємось зробити швидко. У нас багато чого відсутнє з технічної складової, бо борг населення складає 200 мільйонів гривень. Ми хотіли пояснити людям, що ті проблеми, які в нас існують, це спільні проблеми. Якщо хтось думає, що можна жити за рахунок інших, хто платить, то це невірно. Ми хотіли звернути увагу тих людей, які вважають, що не мають платити за послуги, які думають, що насоси працюють безкоштовно без електроенергії, що реагенти, які ми купуємо, безкоштовні, паливо. Працівники водоканалу теж безкоштовно теж не працюють, — зауважив Борис Дуденко.

Нагадаємо, що станом на травень 2025 року збудовано вже більше 50% водогону для Миколаєва. 

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