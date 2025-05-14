Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджено будівлю лікарні, виникла пожежа
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- Марія Хаміцевич
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7:43, 14 травня, 2025
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У вівторок, 13 травня, російські війська здійснили серію атак дронами на кілька громад Миколаївської області.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 12:52 та 14:29 зазнала ударів Галицинівська громада. Внаслідок одного з влучань у селі Лупареве пошкоджено будівлю на території лікарні, а також спалахнула суха трава. Пожежу вдалося швидко загасити. Тип дронів, які використовував ворог, ще встановлюється. За наявною інформацією, ніхто не постраждав.
Того ж дня Куцурубську громаду атакували дрони FPV — загалом було зафіксовано чотири удари. Жертв і постраждалих немає. Також о 15:32 FPV-дрон атакував Очаків.
Нагадаємо, що за добу до цього, 12 травня, російські війська двічі вдарили FPV-дронами по території Куцурубської громади Миколаївщини. Один із ударів прийшовся на село Дмитрівка, де було пошкоджено дах і вікна будинку.
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