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Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджено будівлю лікарні, виникла пожежа

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

У вівторок, 13 травня, російські війська здійснили серію атак дронами на кілька громад Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 12:52 та 14:29 зазнала ударів Галицинівська громада. Внаслідок одного з влучань у селі Лупареве пошкоджено будівлю на території лікарні, а також спалахнула суха трава. Пожежу вдалося швидко загасити. Тип дронів, які використовував ворог, ще встановлюється. За наявною інформацією, ніхто не постраждав.

Того ж дня Куцурубську громаду атакували дрони FPV — загалом було зафіксовано чотири удари. Жертв і постраждалих немає. Також о 15:32 FPV-дрон атакував Очаків.

Нагадаємо, що за добу до цього, 12 травня, російські війська двічі вдарили FPV-дронами по території Куцурубської громади Миколаївщини. Один із ударів прийшовся на село Дмитрівка, де було пошкоджено дах і вікна будинку.

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