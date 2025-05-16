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Україна під час бою втратили F-16, пілот урятувався

Винищувач F-16, фото ілюстративне / Lockheed MartinВинищувач F-16, фото ілюстративне / Lockheed Martin

Уночі 16 травня Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач F-16 під час виконання бойового завдання з відбиття повітряної атаки Росії.

Близько 03:30 зв’язок із літаком зник. Пілот зіткнувся з нештатною ситуацією, але зміг відвести машину подалі від населеного пункту та катапультуватися, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, льотчик знищив три повітряні цілі та вів вогонь по четвертій, використовуючи авіаційну гармату. Причини втрати літака з'ясовує спеціально створена комісія.

«Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 29 серпня минулого року Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Україна втратила перший винищувач F-16.

У Пентагоні знають про втрату першого винищувача F-16. Там зазначили, що Україна не просила допомоги у розслідуванні інциденту.

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