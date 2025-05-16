В декларації одеського чиновника знайшли неточності на понад ₴6 млн

Андрій Розов. Фото: Одеська міська рада

Директора департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Андрія Розова підозрюють у недостовірних даних в декларації 2022 року. Розбіжності сягнули понад шість мільйонів гривень.

Згідно з висновками НАЗК, чиновник не вказав майно, якими користується сам або яке належать його найближчим родичам.

Йдеться, зокрема, про квартиру площею понад 127 квадратних метрів в Одесі, яку використовує Розов, хоча юридично вона оформлена на його тестя. Вартість житла оцінили щонайменше в 5,7 мільйонів гривень.

Скриншот документу НАЗК

Також у декларації не вказано нерухомість, якою володіє його дружина. Зокрема, дві квартири, два гаражі й земельна ділянка. Сам чиновник пояснив, що нібито не знав про те, що його дружина ще у 2014 році отримала цю спадщину.

Окрім нерухомості, агентство виявило суттєву невідповідність у вартості автомобіля Skoda Superb. У декларації зазначено, що машина коштувала 800 тисяч гривень, хоча реальна вартість на момент придбання у 2020 році становила близько 1,3 мільйона гривень.

Спеціалісти НАЗК нарахували невідповідностей на 6,2 мільйони гривень та кваліфікують це, як умисне подання недостовірних відомостей.

У разі, якщо провину буде доведено в суді, Андрію Розову може загрожувати штраф від 51 до 85 тисяч гривень, громадські роботи або навіть до двох років тюрми з додатковою забороною обіймати певні державні посади до трьох років.

Нагадаємо, що НАЗК виявив порушення у майже половині перевірених декларацій посадовців з Одещини.