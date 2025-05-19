Російський удар по складах у Миколаєві завдав ₴84 млн збитків

Збитки від російської атаки по Миколаєву у квітні оцінили в 84 млн грн, фото: Держекоінспекція

Внаслідок російського обстрілу по Миколаєву 17 квітня цього року були пошкоджені склади з господарськими товарами.

Через що було засмічено 1474 квадратні метри землі, а об’єм зруйнованих відходів склав 1320 кубометрів, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Попередньо збитки для довкілля оцінили в 84 мільйони гривень. Матеріали передають до Оперативного штабу Держекоінспекції для внесення до єдиного реєстру екологічної шкоди, завданої війною.

Також тоді внаслідок атаки виникла пожежа. За словами вогнеборців, через велику кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився та охопив площу близько 700 квадратних метрів.