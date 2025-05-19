  • понеділок

    19 травня, 2025

  • 15.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 травня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 15.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російський удар по складах у Миколаєві завдав ₴84 млн збитків

Збитки від російської атаки по Миколаєву у квітні оцінили в 84 млн грн, фото: ДержекоінспекціяЗбитки від російської атаки по Миколаєву у квітні оцінили в 84 млн грн, фото: Держекоінспекція

Внаслідок російського обстрілу по Миколаєву 17 квітня цього року були пошкоджені склади з господарськими товарами.

Через що було засмічено 1474 квадратні метри землі, а об’єм зруйнованих відходів склав 1320 кубометрів, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Попередньо збитки для довкілля оцінили в 84 мільйони гривень. Матеріали передають до Оперативного штабу Держекоінспекції для внесення до єдиного реєстру екологічної шкоди, завданої війною.

Також тоді внаслідок атаки виникла пожежа. За словами вогнеборців, через велику кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився та охопив площу близько 700 квадратних метрів.

Останні новини про: Миколаїв

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Рейтинг прозорості міст: Миколаїв на 7 місці як «частково прозорий»
У Миколаєві затримали підозрюваного у проросійській агітації пенсіонера
Реклама

Читайте також:

новини

«Торговий майданчик. Просто бізнес», — посадовець мерії Миколаєва порівняв «пакетні» земельні сесії міськради з базаром

Катерина Середа
новини

Головний антикорупціонер мерії Миколаєва виступив проти пакетних голосувань по землі

Катерина Середа
новини

У Миколаєві планують об’єднати 3 великі лікарні в єдину «мегалікарню»: ЛШМД, №4 та №1

Катерина Середа
новини

«В кранах тече ситро. Їздити по воду в Миколаїв ми не можемо», — жителі Варварівки просять облаштувати в мікрорайоні пункти видачі води

Аліса Мелік-Адамян
новини

Росіянина підозрюють у спробі примусу до стосунків через погрози зґвалтувати жінку з Миколаївщини

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві затримали підозрюваного у проросійській агітації пенсіонера
Рейтинг прозорості міст: Миколаїв на 7 місці як «частково прозорий»
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Головний антикорупціонер мерії Миколаєва виступив проти пакетних голосувань по землі

У Миколаєві планують об’єднати 3 великі лікарні в єдину «мегалікарню»: ЛШМД, №4 та №1

4 години тому

Припинення вогню можливе після «домовленостей»: Путін про розмову з Трампом

Даріна Мельничук

Головне сьогодні