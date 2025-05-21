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Колишнього журналіста з Миколаєва Дворецького заочно засудили за співпрацю з росіянами

Андрій Дворецький. Фото: Центр журналістських розслідуваньАндрій Дворецький. Фото: Центр журналістських розслідувань

Колишнього журналіста з Миколаєва Андрія Дворецького заочно засудили за колабораціонізм та приговорили до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Дворецький ще з 2014 року воював на боці Росії, а під час повномасштабного вторгнення працював в окупаційній адміністрації в Снігурівці.

Такий вирок 19 травня виніс Снігурівського районного суду.

У 2022 році Дворецький очолив так званий «відділ внутрішньої та зовнішньої політики» в окупаційній владі Снігурівки, яку росіяни намагались приєднати до Херсонської області. Він активно підтримував проведення псевдореферендуму й закликав людей брати в ньому участь.

Семеро свідків, серед яких колишні колеги Дворецького, підтвердили його участь у роботі окупаційної адміністрації. Частина з них також отримали вироки за співпрацю з РФ.

Зазначається, що Дворецький веде проросійський телеграм-канал «Позывной ЁЖ», де регулярно поширює антиукраїнську пропаганду.

Крім тюремного строку, з нього стягнуть понад шість тисяч гривень, як компенсацію за проведені лінгвістичних експертизи в справі.

Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, наразі Дворецький очолює відділення окупаційної організації «Боевое братство» в Скадовську. У 2021 році Андрій Дворецький служив розвідником-оператором у першому розвідувальному відділенні розвідувального взводу мінометної батареї 1-го стрілкового батальйону 100-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади «ДНР» Збройних сил РФ.

Нагадаємо, що 2023 року Дворецького оголосили в розшук та висунули підозру у співпраці з росіянами. Раніше Дворецький засвітився, як «військовий кореспондент» у ранковому випуску новин «Новороссия tv».

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