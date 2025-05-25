По Україні вночі запустили майже 300 дронів та 70 ракет, — Повітряні сили

Миколаїв 25 травня після нічної дронової атаки росіян. Фото: Миколаївська ОВА

У неділю, 25 травня, російська армія обстріляла територію України, застосувавши 367 засобів повітряного нападу. Знищити вдалось понад 310 з них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Зокрема, ворог запустив 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 55 крилатих ракет Х-101 та «Калібр» із літаків стратегічної авіації Ту-95 та ТУ-160, одну крилату ракету Х-22 із літака Ту-22М3, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69, 298 ударних БпЛА.

— За попередніми даними, збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено. Також знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ, — повідомили у командуванні.

Військові уточнили, що внаслідок атаки зафіксовано влучання у 22 локаціях по Україні, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

Зазначимо, що під атакою перебували Миколаїв, Київщина, Одеса, Житомирщина, Дніпропетровщина, Хмельниччина, Харків, Тернопіль.