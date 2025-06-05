Вимагав гроші за повернення військових із СЗЧ: у Миколаєві затримали підозрюваного
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- Альона Коханчук
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12:05, 05 червня, 2025
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На Миколаївщині викрили військових, які підозрюються у вимаганні грошей за повернення бійців до частини із СЗЧ. Одного з них затримали.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
За даними слідства, військові вимагали по 3 тисячі доларів США за можливість повернутись до служби без юридичних наслідків, а також за призначення на посаду без участі у бойових діях.
2 червня одного з підозрюваних затримали під час отримання другої частини коштів. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди. Максимальне покарання за цією статтею — до 10 років позбавлення волі.
Наразі триває встановлення інших можливих учасників схеми.
Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила термін для спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 30 серпня.
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