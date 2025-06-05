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Вимагав гроші за повернення військових із СЗЧ: у Миколаєві затримали підозрюваного

Вимагав гроші за повернення військових із СЗЧ: у Миколаєві затримали підозрюваного. Фото: ДБРВимагав гроші за повернення військових із СЗЧ: у Миколаєві затримали підозрюваного. Фото: ДБР

На Миколаївщині викрили військових, які підозрюються у вимаганні грошей за повернення бійців до частини із СЗЧ. Одного з них затримали.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, військові вимагали по 3 тисячі доларів США за можливість повернутись до служби без юридичних наслідків, а також за призначення на посаду без участі у бойових діях.

2 червня одного з підозрюваних затримали під час отримання другої частини коштів. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди. Максимальне покарання за цією статтею — до 10 років позбавлення волі.

Наразі триває встановлення інших можливих учасників схеми.

Вимагав гроші за повернення військових із СЗЧ: у Миколаєві затримали підозрюваного. Фото: ДБРВимагав гроші за повернення військових із СЗЧ: у Миколаєві затримали підозрюваного. Фото: ДБР
Вимагав гроші за повернення військових із СЗЧ: у Миколаєві затримали підозрюваного. Фото: ДБРВимагав гроші за повернення військових із СЗЧ: у Миколаєві затримали підозрюваного. Фото: ДБР

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила термін для спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 30 серпня.

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