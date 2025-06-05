Голові АМКУ повідомили про нову підозру за недекларування майна

Керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко. Фото: АМКУ

Національне антикорупційного бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна.

Про це повідомляє НАБУ.

Зазначається, що підозру також отримала його дружина Алла Кириленко — «у пособництві в незаконному збагаченні».

Слідство стверджує, що в 2024 році Кириленко не вказав у своїй електронній декларації дані про 20 об’єктів нерухомості й люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини. Серед них:

шість квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів та 2 земельні ділянки;

два гаражні бокси;

шість паркомісць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів;

автомобіль BMW X3.

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».

Тоді журналісти з’ясували, що родина голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка протягом 2020-2023 років придбала нерухомості та автомобілів на понад 70 мільйонів гривень.