Викрали та вимагали викуп у $1 млн: в Одесі засудили учасників банди
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- Світлана Іванченко
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17:53, 09 червня, 2025
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В Одесі засудили п’ятьох учасників учасникам організованого злочинного угруповання, які викрали людину та вимагали викуп.
Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, трьох зловмисників засудили до десяти років тюрми, ще двоє отримали по вісім років ув’язнення з конфіскацією майна.
Злочин стався у березні 2021 року, в Одесі викрали місцевого мешканця — сина підприємців. Його насильно утримували, вимагаючи від родини викуп у розмірі один мільйона доларів.
Після викрадення потерпілого перевезли до Києва. Правоохоронцям вдалося затримати злочинців, а заручника — звільнити. Усі п’ятеро обвинувачених очікували на вирок суду під вартою.
Нагадаємо, що правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам, які у столиці викрали лікаря-кардіохірурга та вимагали у нього два мільйони доларів.
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