Викрали та вимагали викуп у $1 млн: в Одесі засудили учасників банди

Затримання злочинців, які викрали людину та вимагали викуп. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі засудили п’ятьох учасників учасникам організованого злочинного угруповання, які викрали людину та вимагали викуп.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, трьох зловмисників засудили до десяти років тюрми, ще двоє отримали по вісім років ув’язнення з конфіскацією майна.

Злочин стався у березні 2021 року, в Одесі викрали місцевого мешканця — сина підприємців. Його насильно утримували, вимагаючи від родини викуп у розмірі один мільйона доларів.

Після викрадення потерпілого перевезли до Києва. Правоохоронцям вдалося затримати злочинців, а заручника — звільнити. Усі п’ятеро обвинувачених очікували на вирок суду під вартою.

Нагадаємо, що правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам, які у столиці викрали лікаря-кардіохірурга та вимагали у нього два мільйони доларів.