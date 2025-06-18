Ексголову Тернопільської облради засудили за хабар до 9 років: він знепритомнів у залі суду

Михайло Головко у залі засідання суду. Фото: ВАКС

Вищий антикорупційний суд 18 червня визнав Михайла Головка винним у справі про хабарництво та незаконне зберігання зброї. Його засудили до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна, а також заборонили обіймати державні посади (крім виборних) протягом трьох років.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ВАКС.

За даними слідства, Головко вимагав та отримав 612 тисяч гривень хабаря від засновника компанії-підрядника. Ці кошти він отримав за те, що включив певний об’єкт будівництва до переліку проєктів, які підлягають фінансуванню за рахунок залишків державної субвенції.

«Суд дійшов висновку, що колишній голова Тернопільської обласної ради, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, висловив прохання засновнику компанії-підрядника надати неправомірну вигоду та одержав її у розмірі 612 тисяч гривень за включення об’єкта будівництва до переліку таких, що потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету», — йдеться в повідомленні.

Крім того, його визнали винним у зберіганні бойових припасів без дозволу.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. Також суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень із покладенням відповідних процесуальних обов’язків до набрання вироком законної сили. Кошти мають бути внесені протягом п’яти днів з дня вироку.

Як видно на відео ВАКС, після оголошення покарання Головку стало зле — йому викликали швидку допомогу.

Нагадаємо, Головка, а також двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука затримали за вимагання хабаря у місцевого бізнесмена-волонтера, влітку 2023 року.