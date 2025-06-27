Через ворожу атаку частина Херсонщини може надовго залишитися без світла

Ворожий дрон атакував енергооб'єкт на Херсонщині. Ілюстративне фото: УНІАН

Жителів Херсонщини попередили про можливі тривалі відключення світла через ворожу атаку на енергетичний об’єкт.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін зазначив, що енергетики роблять все можливе для стабілізації, але знеструмлення може бути тривалим.

«Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів. Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію», — попередив голова ОВА.

Нагадаємо, що упродовж доби 26 червня російська армія обстріляла 22 населені пункти Херсонської області. Поранення отримали четверо людей.