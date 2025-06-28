Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє людей, серед них — неповнолітня

На Миколаївщині через аварію загинули троє людей. Фото: Нацполіція

У пʼятницю, 27 червня, на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» поблизу селища Виноградівка Миколаївського району зіткнулися автомобіль Peugeot та вантажівка DAF.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Аварія сталась близько 17:40. Внаслідок зіткнення загинули 41-річний водій Peugeot та дві його пасажирки — 39-річна жінка і 15-річна дівчина. Водій вантажівки не постраждав.

На місці працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції. Вони з’ясовують усі обставини та причини трагедії.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб».

На Миколаївщині через аварію загинули троє людей. Фото: Нацполіція На Миколаївщині через аварію загинули троє людей. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід 36-річному чоловіку, який підозрюється до серйозної аварії з кількома постраждалими.