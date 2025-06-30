Військові моряки врятували відпочивальників, яких віднесло у відкрите море на надувних колах

Військові моряки врятували відпочивальників, який віднесло у відкрите море. Фото: ВМС

Поблизу узбережжя Чорного моря українські військові моряки врятували п’ятьох цивільних, яких штормом віднесло у відкрите море на надувних колах.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Військові розповіли, що під час виконання завдань у морі, вони отримали сигнал від підрозділу Державної прикордонної служби про людей, яких віднесло у море. Моряки негайно зреагували й витягли всіх постраждалих із води.

У ВМС також наголосили, що в акваторії Чорного моря досі зберігається висока мінна небезпека. Купання та інші види відпочинку в заборонених зонах можуть коштувати життя.

Нагадаємо, що у період з 2022 по 2024 роки на пляжах Чорного моря загинули 22 людини.