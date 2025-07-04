Херсонська викладачка, яка причетна до вивезення дітей з інтернату на Миколаївщині, очолила університет у Ростові

Співпрацювати із росіянами Вікторія Чернишова погодилась ще на початку вторгнення у 2022 році, обійнявши посаду ректора в Херсоні

Викладачка Херсонського державного аграрно-економічного університету Євгенія Чернишова, яку в період окупації призначили «ректором» закладу, очолила заклад в Ростові-на-Дону. Жінка причетна до викрадення вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області у 2022 році.

Про її призначення повідомили на офіційному сайті Донського державного аграрного університету.

Чернишова обійняла посаду тимчасово виконуючої обовʼязки ректора с 28 червня. До цього російська окупаційна влада призначила жінку керувати аграрним університетом в окупованому Херсоні. В стінах університету вона допомагала організовувати референдум з «приєднання» Херсонщини до складу Росії. А у жовтні 2022-го за участю студентів провела захід «Волонтеры zа Россию» та святкувала день народження російського президента. Через це у березні 2023 року Служба безпеки України оголосила їй підозру.

Пізніше в липні журналісти «Слідства.Інфо» заявили, що Євгенія Чернишова безпосередньо була причетна до вивезення 15 сиріт з Новопетрівської школи-інтернату під окупації Снігурівщини.

Нагадаємо, що в березні 2024 року Служба безпеки України зібрала докази ще на двох громадян, які були причетні до депортації миколаївських дітей до Росії.