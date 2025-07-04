  • пʼятниця

    4 липня, 2025

  • 29°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Херсонська викладачка, яка причетна до вивезення дітей з інтернату на Миколаївщині, очолила університет у Ростові

Співпрацювати із росіянами Вікторія Чернишова погодилась ще на початку вторгнення у 2022 році, обійнявши посаду ректора в ХерсоніСпівпрацювати із росіянами Вікторія Чернишова погодилась ще на початку вторгнення у 2022 році, обійнявши посаду ректора в Херсоні

Викладачка Херсонського державного аграрно-економічного університету Євгенія Чернишова, яку в період окупації призначили «ректором» закладу, очолила заклад в Ростові-на-Дону. Жінка причетна до викрадення вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області у 2022 році.

Про її призначення повідомили на офіційному сайті Донського державного аграрного університету.

Чернишова обійняла посаду тимчасово виконуючої обовʼязки ректора с 28 червня. До цього російська окупаційна влада призначила жінку керувати аграрним університетом в окупованому Херсоні. В стінах університету вона допомагала організовувати референдум з «приєднання» Херсонщини до складу Росії. А у жовтні 2022-го за участю студентів провела захід «Волонтеры zа Россию» та святкувала день народження російського президента. Через це у березні 2023 року Служба безпеки України оголосила їй підозру.

Пізніше в липні журналісти «Слідства.Інфо» заявили, що Євгенія Чернишова безпосередньо була причетна до вивезення 15 сиріт з Новопетрівської школи-інтернату під окупації Снігурівщини.

Нагадаємо, що в березні 2024 року Служба безпеки України зібрала докази ще на двох громадян, які були причетні до депортації миколаївських дітей до Росії.

Останні новини про: Херсон

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула дитина та поранено чотирьох людей
«Я знав, що ти мене знайдеш»: історія морпіха з миколаївської 36-ї бригади, який повернувся з полону
У Херсоні чоловік підірвався піднявши вибухівку: він у лікарні
Реклама

Читайте також:

новини

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Понад 8 годин у Куцурубі на Миколаївщині намагались загасити масштабну пожежу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мистецтво, музика й кіно: культурний тиждень у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

«Нормальний бізнес таким шляхом не піде», — головний архітектор Миколаєва розкритикував будівництво заправки OKKO у дубах

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині склали вже 114 протоколів за порушення правил пожежної безпеки в природних зонах

Даріна Мельничук

Останні новини про: Херсон

У Херсоні чоловік підірвався піднявши вибухівку: він у лікарні
«Я знав, що ти мене знайдеш»: історія морпіха з миколаївської 36-ї бригади, який повернувся з полону
Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула дитина та поранено чотирьох людей

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

Вночі на Миколаївщині збили чотири «Шахеди»: обстріли пошкодили будинок і авто