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У Миколаєві водій збив 80-річного пішохода: чоловік загинув на місці

У Миколаєві водій збив 80-річного пішохода. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві водій збив 80-річного пішохода. Фото: поліція Миколаївщини

У п’ятницю, 19 липня, близько 5:45 ранку на проспекті Центральному, на перетині з вулицею 3-я Слобідська, сталася смертельна аварія. 21-річний водій автомобіля Volkswagen збив 80-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, переходив дорогу в недозволеному місці.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — це порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Водію може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Слідчі з'ясовують обставини аварії та просять очевидців звернутися за телефоном: 093 429 91 63 або 102.

У Миколаєві водій збив 80-річного пішохода. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві водій збив 80-річного пішохода. Фото: поліція Миколаївщини

Нагадаємо, що 6 липня у Миколаєві автомобіль Audi A4 збив 81-річного пішохода, який переходив дорогу в забороненому місці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

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