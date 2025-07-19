У Миколаєві водій збив 80-річного пішохода: чоловік загинув на місці
-
- Альона Коханчук
-
•
-
11:23, 19 липня, 2025
-
У п’ятницю, 19 липня, близько 5:45 ранку на проспекті Центральному, на перетині з вулицею 3-я Слобідська, сталася смертельна аварія. 21-річний водій автомобіля Volkswagen збив 80-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, переходив дорогу в недозволеному місці.
Про це повідомили у поліції Миколаївщини.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — це порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Водію може загрожувати до 8 років позбавлення волі.
Слідчі з'ясовують обставини аварії та просять очевидців звернутися за телефоном: 093 429 91 63 або 102.
Нагадаємо, що 6 липня у Миколаєві автомобіль Audi A4 збив 81-річного пішохода, який переходив дорогу в забороненому місці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
Останні новини про: ДТП