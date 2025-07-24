Кандидат наук Береза підтримав НАБУ та застерігає, що Україна може скотитися у хаос та авторитаризм

Миколаївський депутат Олександр Береза виступив на підтримку НАБУ. Фото з офіційної Facebook-сторінки депутата

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва та депутат міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза висловився на підтримку Національного антикорупційного бюро України, повноваження якого обмежила Верховна Рада.

У своєму дописі на Facebook він наголосив, що лише сила права може захистити державу від скочування в хаос або авторитаризм.

Депутат нагадав, що захистив кандидатську дисертацію, присвячену державній антикорупційній політиці, а також вивчав розвиток цього напрямку в Україні: від перших указів Президента у 1990-х роках до створення НАБУ у 2014 році.

— Сила права проти права сили. У 2017 році захистив кандидатську дисертацію по державній антикорупційній політиці. Предметом наукового дослідження було розвиток державної антикорупційної політики в Україні. Наша держава пройшла еволюційний шлях від боротьби до привенції. Розпорядження Президента України 1995 року вимагало вжити заходів про недопущення втягнення державних службовців у протиправну діяльність. Законом України 2014 року Про запобігання корупції закріпили перевагу заходів попередження над боротьбою з наслідками. У 2014 році в Україні було створено НАБУ з метою боротьби із високопосадовою корупцією. Нюансом було те, що директора НАБУ призначав Президент України і це суперечило Конституції. Основний закон чітко визначає повноваження голови держави, серед яких відсутнє призначення директора НАБУ. На цю невідповідність закону Конституції закрили очі, обґрунтовуючи нагальністю проблеми. Хоча деякі експерти звертали на це увагу але масової підтримки у суспільстві це питання тоді не отримало, — написав Олександр Береза.

Проблему законодавства вирішили лише у 2021 році, коли повноваження щодо призначення директора НАБУ передали Кабміну, пише депутат. На його думку, сьогоднішні зміни, продиктовані наявністю війни, можуть перерости у шлях до беззаконня або авторитаризму.

— Сьогодні антикорупційне законодавство зазнає чергових змін, які обґрунтовують вимогами війни. Правова держава це вузький коридор, з якого дуже легко вискочити або в хаос беззаконня, або авторитаризм. Видхід із цього коридору відбувається поступово із різними обґрунтуваннями потреб знехтувати вимогами законодавства. Держава це Закон, — наголосив він.

Варто нагадати, що у 2021 році міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав «НАБУ інструментом політичних переслідувань». Така заява пролунала від мера на фоні обшуків слідчими НАБУ у квартирі заступника міського голови та тодішнього директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва.

Слідчі дії у помешканні посадовця були пов'язані з реконструкцією Соборної площі.