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Судно з Миколаєва підірвалось на міні біля Вилкового: троє загиблих

Судно-земснаряд Судно-земснаряд "Інгульський" філії "Дельта-Лоцман", фото Marine Traffic

Учора ввечері, 23 липня в районі міста Вилкове в Одеській області на річці Дунай підірвалось судно філії «Дельта-лоцман» Адміністрації морських портів України (АМПУ). 

Про це йдеться у повідомленні на сторінці АМПУ у Facebook.

АМПУ повідомила про вибух на судні філії АМПУ повідомила про вибух на судні філії "Дельта-Лоцман", скриншот з Facebook

Зазначається, що судно перебувало на гирлі «Бистре» для проведення планових робіт з 11 членами екіпажу.

Внаслідок вибуху загинуло троє працівників морпорту. 

АМПУ не надало інформації про причини вибуху, зазначивши, що деталі події уточнюються, а про результати повідомлять додатково.

У той же час, як повідомляє видання «Думська», мова про судно днопоглиблювального флоту «Інгульський» з Миколаєва. Зазначається, що судно підірвалося на міні і затонуло біля міста Вилкове. 

Згідно з даними системи Marine Traffic, востаннє місцезнаходження «Інгульського» фіксувалось вчора ввечері біля Вилкового.

Останнє місцезнаходження судна Останнє місцезнаходження судна "Інгульський", скриншот з Marine Traffic

«Інгульський» — це земснаряд (так звана землечерпалка) для поглиблення морського дна і фарватерів річок і каналів. Побудований голландським концерном Damen за проєктом GHD-750 у 2012 р. Довжина судна 60 метрів, ширина 11 метрів, осадка 3,18 м, потужність головних двигунів 2×300 кВт. Місткість трюму 750 м³, глибина розробки ґрунту – до 15 м.

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