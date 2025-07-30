«Вдалось уникнути катастрофи, але…», — у Миколаєві міністру економіки доповіли про загрозливу ситуацію на глиноземному заводі

Миколаївський глиноземний завод. Архівне фото: «МикВісті»

Ситуація з відходами Миколаївського глиноземного заводу погіршується. Екологи попереджають про загрозу прориву і забруднення Бузького лиману.

Про це посадовці доповіли міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболєву, повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

В.о. першого заступника начальника інспекції Андрій Кузюк наголосив на критичному становищі, яке склалося після зупинки виробництва глинозему на підприємстві. Зокрема, шламосховище №1 розташоване небезпечно близько до Бузького лиману, і в разі прориву існує ризик потрапляння підшламових вод до водойми.

У свою чергу, шламосховище №2 становить загрозу пилового забруднення повітря, особливо в умовах літньої спеки, вітру та тривалої відсутності опадів.

— Наразі вдалося уникнути техногенної катастрофи, однак ситуація має тенденцію до погіршення. Потрібне державне втручання, — підкреслив Андрій Кузюк.

Раніше повідомлялось, з серпня 2022 по вересень 2023 року на МГЗ зафіксували 12 випадків некерованого пиління зі шламосховищ №1 та №2 Миколаївського глиноземного заводу.

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