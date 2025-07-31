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Трагедія у Миколаєві: в басейні загинув шестирічний хлопчик

У Миколаєві у басейні потонув хлопчик. Ілюстративне фото: НацполіціяУ Миколаєві у басейні потонув хлопчик. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Миколаєві у басейні на території одного з відпочинкових комплексів потонув шестирічний хлопчик. Медики екстреної допомоги намагались його врятувати, однак, дитина померла.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області, сигнал до поліції надійшов о 18:15 від 43-річної місцевої мешканки. За її словами, дитину дістали з води вже без свідомості.

«На місці події бригада швидкої медичної допомоги намагалась реанімувати хлопчика. Однак врятувати дитину не вдалося», — йдеться у повідомленні. 

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, в селі Новокантакузівка Вознесенського району водолази виявили тіло 20-річного хлопця в акваторії Південного Бугу, який зник напередодні.

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