Трагедія у Миколаєві: в басейні загинув шестирічний хлопчик
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- Світлана Іванченко
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1:43, 31 липня, 2025
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У Миколаєві у басейні на території одного з відпочинкових комплексів потонув шестирічний хлопчик. Медики екстреної допомоги намагались його врятувати, однак, дитина померла.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області, сигнал до поліції надійшов о 18:15 від 43-річної місцевої мешканки. За її словами, дитину дістали з води вже без свідомості.
«На місці події бригада швидкої медичної допомоги намагалась реанімувати хлопчика. Однак врятувати дитину не вдалося», — йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії. Розпочато розслідування.
Нагадаємо, в селі Новокантакузівка Вознесенського району водолази виявили тіло 20-річного хлопця в акваторії Південного Бугу, який зник напередодні.
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