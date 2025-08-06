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ВАКС оголосив вирок ексголові Державної судової адміністрації: 3 роки тюрми

ВАКС приговорив Олексія Сальнікова до 3 років тюрми. Фото: rsu.gov.uaВАКС приговорив Олексія Сальнікова до 3 років тюрми. Фото: rsu.gov.ua

У середу, 6 серпня, Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова винуватим у зловживанні впливом. 

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що Сальнікова приговорили до трьох років тюрми з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід, а саме заставу в розмірі понад 575 тисяч гривень, та до набрання вироком законної сили поклав на фігуранта такі процесуальні обов'язки:

  • не відлучатися без дозволу суду за межі Києва та Київської області;
  • здати уповноваженому органу державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.

Раніше повідомлялось, що голову Державної судової адміністрації України викрили на «підбурюванні» до надання хабарів суддям Верховного Суду.

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