За добу на Миколаївщині горіли будинки та сміття

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У вівторок, 13 січня, на території Миколаївської області сталися три пожежі. Дві з них виникли у житловому секторі, ще одна — на відкритій території.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Лоцкине Баштанського району загорілася покрівля житлового будинку на приватній території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів.

У селі Катеринка Первомайського району зайнялася дерев’яна балка на горищі приватного будинку. Попередньою причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Площа горіння склала 2 квадратні метри.

Також у Миколаєві 13 січня горіло сміття на відкритій території. Вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів.

Нагадаємо, що загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.