За добу на Миколаївщині горіли будинки та сміття

14 січня, 2026
У вівторок, 13 січня, на території Миколаївської області сталися три пожежі. Дві з них виникли у житловому секторі, ще одна — на відкритій території.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У селі Лоцкине Баштанського району загорілася покрівля житлового будинку на приватній території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів.
У селі Катеринка Первомайського району зайнялася дерев’яна балка на горищі приватного будинку. Попередньою причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Площа горіння склала 2 квадратні метри.
Також у Миколаєві 13 січня горіло сміття на відкритій території. Вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів.
Нагадаємо, що загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.
