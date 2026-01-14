 Пожежі у Миколаївській області 13 січня

Клуб

За добу на Миколаївщині горіли будинки та сміття

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У вівторок, 13 січня, на території Миколаївської області сталися три пожежі. Дві з них виникли у житловому секторі, ще одна — на відкритій території.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Лоцкине Баштанського району загорілася покрівля житлового будинку на приватній території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів.

У селі Катеринка Первомайського району зайнялася дерев’яна балка на горищі приватного будинку. Попередньою причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Площа горіння склала 2 квадратні метри.

Також у Миколаєві 13 січня горіло сміття на відкритій території. Вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів.

Нагадаємо, що загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.

Читайте також:
новини
Сєнкевич заявив, що журналістка МикВісті «не відповідає за свої слова», а на тротуар Панченка не витрачались кошти. Як насправді?

Аліса Мелік-Адамян
новини
На кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття, — Сєнкевич

Ірина Олехнович
новини
Миколаїв отримав менше міжнародної допомоги у 2025 році, ніж торік, — Сєнкевич

Анна Гакман
новини
«Ми хочемо грохнути більшість». НАБУ опублікувало «плівки Тимошенко», на яких вона домовлялась з депутатами за голосування

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони

Аліна Квітко
ГРОШІ

Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони

КОРУПЦІЯ

Тимошенко отримала підозру: в офісі «Батьківщини» відбулися обшуки

4 години тому

Завод у Миколаєві переробив вже 4,5 тис. тонн будівельних відходів

Юлія Бойченко

Головне сьогодні