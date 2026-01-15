У Львові російський дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері

Російський дрон упав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері у Львові. Скрин з відео

Під час російської атаки у Львові безпілотник впав на дитячий майданчик поблизу памʼятника Степану Бандері.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Він назвав локацію символічною та зауважив, що саме такі місця є особливо чутливими для росіян.

«Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше», — написав мер.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг неподалік, однак медичної допомоги він не потребував.

Унаслідок падіння дрона у прилеглих будівлях вибило вікна — зокрема в корпусі Львівської політехніки та житлових будинках. Також у місті тимчасово перекрили вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Рух приватного й громадського транспорту на цих ділянках зупинений, не курсують деякі тролейбусні маршрути.

Обстріл Львова 8 січня

Нагадаємо, ввечері 8 січня по всій території України оголосили тривогу через загрозу застосування балістичних ракет із полігону «Капустин Яр». Потім у Львові пролунала серія вибухів.

Міський голова Андрій Садовий повідомляв, що наразі не відомо, чи був це удар із російського балістичного комплексу «Орешник».

За даними начальника Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

Вже зранку 9 січня Міністерство оборони РФ заявило, що застосували ракетний комплекс «Орешник» під час нічного удару по Україні. Це нібито стало відповіддю на «атаку дронів» по резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Через це вже вдень 9 січня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скличе термінове засідання Ради Безпеки ООН через удар «Орешником» по Львівщині.