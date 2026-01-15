 Російський дрон упав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері у Львові

  • четвер

    15 січня, 2026

  • -5.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -5.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Львові російський дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері

Російський дрон упав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері у Львові. Скрин з відеоРосійський дрон упав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері у Львові. Скрин з відео

Під час російської атаки у Львові безпілотник впав на дитячий майданчик поблизу памʼятника Степану Бандері.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Він назвав локацію символічною та зауважив, що саме такі місця є особливо чутливими для росіян.

Реклама

«Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше», — написав мер.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг неподалік, однак медичної допомоги він не потребував.

Унаслідок падіння дрона у прилеглих будівлях вибило вікна — зокрема в корпусі Львівської політехніки та житлових будинках. Також у місті тимчасово перекрили вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Рух приватного й громадського транспорту на цих ділянках зупинений, не курсують деякі тролейбусні маршрути.

Обстріл Львова 8 січня

Нагадаємо, ввечері 8 січня по всій території України оголосили тривогу через загрозу застосування балістичних ракет із полігону «Капустин Яр». Потім у Львові пролунала серія вибухів.

Міський голова Андрій Садовий повідомляв, що наразі не відомо, чи був це удар із російського балістичного комплексу «Орешник».

За даними начальника Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

Вже зранку 9 січня Міністерство оборони РФ заявило, що застосували ракетний комплекс «Орешник» під час нічного удару по Україні. Це нібито стало відповіддю на «атаку дронів» по резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Через це вже вдень 9 січня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скличе термінове засідання Ради Безпеки ООН через удар «Орешником» по Львівщині.

Останні новини про: Війна в Україні

За добу РФ атакувала Херсонщину сотнями дронів і артилерією, є загиблий
Reuters: глава Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва
Російський дрон пошкодив вітражі храму святих Ольги та Єлизавети у Львові
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон пошкодив вітражі храму святих Ольги та Єлизавети у Львові
Reuters: глава Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва
За добу РФ атакувала Херсонщину сотнями дронів і артилерією, є загиблий

Росіяни сім разів за добу атакували громади Миколаївщини безпілотниками

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня