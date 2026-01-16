Через пожежі на Миколаївщині загинула жінка, ще двоє чоловіків постраждали

Наслідки пожеж на Миколаївщині минулої доби. Фото: ДСНС Миколаївщини

Упродовж доби 15 січня та вночі 16 січня на Миколаївщині сталося сім пожеж. Внаслідок однієї з них загинула жінка, ще в одній пожежі травмувалися двоє чоловіків.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у Миколаєві сталася пожежа в житловому будинку. Вогнеборці виявили у помешканні тіло загиблої жінки 1943 року народження.

Крім цього, у селі Врадіївка загорілися речі домашнього вжитку в кімнаті будинку. Попередньою причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Унаслідок цього батько та син отримали опіки, їх госпіталізували.

Інші випадки:

у селі Лупареве Галицинівської громади на території садового товариства виникло займання в кімнаті будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів;

у місті Нова Одеса загорілася господарча споруда на території приватного подвірʼя. Займання ліквідували власники ще до прибуття рятувальників;

у селі Олександрівка Баштанського району горів будинок. Площа пожежі склала 25 квадратних метрів.

Також упродовж доби сталися пожежі на транспорті та відкритій території. Зокрема, на автодорозі Н-11 «Дніпро — Кривий Ріг» горів легковий автомобіль Volkswagen Touareg, а також сміття в металевому контейнері в місті Миколаєві.

Нагадаємо, загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.