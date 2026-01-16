Батьків у дитсадку Миколаєва просять здати по ₴500 на одноразовий посуд «на вимоги санстанції»: в управлінні освіти кажуть, що про таке не чули

Дитсадок у Миколаєві збирає гроші на одноразовий посуд, ілюстративне фото: Знаїмо

В одному з дитячих садків Миколаєва батьків просять здати по 500 гривень на одноразовий посуд для харчування дітей в укритті під час повітряної тривоги.

Про це редакції «МикВісті» розповіли батьки вихованців садочку.

Зокрема, в повідомленні, яке отримали батьки, йдеться про те, що до садочка має приїхати санітарна служба, а за «новими стандартами харчування» діти в укритті повинні харчуватися з одноразового посуду.

Реклама

Водночас заступниця начальника управління освіти Миколаївської міської ради Світлана Макарова повідомила «МикВісті», що їй нічого не відомо про це.

— Я про таке не чула. Давайте конкретно з’ясуємо, про який садочок йдеться, адже інформації про те, що десь батьків просять купувати одноразовий посуд, у мене немає. У дітей є встановлений режим, зокрема й режим харчування, — розповіла Світлана Макарова.

Вона пояснила, що діти під час тривог спускаються в укриття разом із персоналом і харчуються, як завжди.

— Ні, діти спускаються в укриття разом із персоналом, який їх обслуговує. Вони ж маленькі й самі з тарілками не ходять. Усе вирішується залежно від ситуації: найчастіше діти встигають поїсти, адже повітряна тривога не завжди припадає на час харчування. Тому я не можу сказати, як саме в кожному садочку організовують харчування під час тривоги. Але діти всі нагодовані як слід і за санітарними нормами. Одноразовим посудом ніхто не користується. Тому я не знаю, в якому саме садочку і хто кому це сказав, це лише слова. Треба конкретно, який садочок, щоб ми могли розібратись, що трапилось в тому садочку, що вони просять одноразовий посуд. Посудом вони все забезпечені, як і має бути, — резюмувала Світлана Макарова.

Харчування в садочках Миколаєва, архівне фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, через наслідки надзвичайної ситуації в енергетиці уряд дозволив тимчасово припинити очне навчання в закладах освіти. Як повідомили у Міністерстві освіти і науки України, йдеться про дитячі садки, школи, профтехи, коледжі та заклади вищої освіти. Формат роботи залежатиме від безпекової ситуації в конкретному регіоні.