 Обстріл Херсонської області 18 січня

  • понеділок

    19 січня, 2026

  • -6.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -6.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: постраждали двоє людей

Російські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція ХерсонщиниРосійські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Російські війська минулої доби атакували 26 населених пунктів Херсонської області, завдаючи ударів по житлових кварталах і об’єктах соціальної інфраструктури.

Про це вранці 19 січня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілів поранення дістали двоє людей. Також зафіксовані пошкодження приватного будинку та автомобілів.

За інформацією ОВА, російські військові застосовували артилерію й авіацію, а також атакували область ударними дронами. Олександр Прокудін наголосив, що ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі.

Слід також зазначити, що станом на сьогодні підтверджено викрадення або зникнення безвісти 1441 цивільного мешканця Херсонської області внаслідок дій російських військ. Із цієї кількості 793 людини вже вдалося звільнити, решта досі перебувають у полоні.

Останні новини про: Війна в Україні

За добу росіяни двічі вдарили по Очаківській громаді на Миколаївщині
Сім ударних БпЛА збили над Миколаївщиною вночі
Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений
Реклама
Читайте також:
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
новини
«Були б усі як ти, був би порядок», — Кім розповів, що одного разу сказав йому Зеленський

Анна Гакман
новини
Після звільнення Єрмака позиції Зеленського значно покращилися, — Кім

Анна Гакман
новини
У Миколаєві в ЖК «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах з’явився лід

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений
Сім ударних БпЛА збили над Миколаївщиною вночі
За добу росіяни двічі вдарили по Очаківській громаді на Миколаївщині

За добу росіяни двічі вдарили по Очаківській громаді на Миколаївщині

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 19 січня

Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений