Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: постраждали двоє людей

Російські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Російські війська минулої доби атакували 26 населених пунктів Херсонської області, завдаючи ударів по житлових кварталах і об’єктах соціальної інфраструктури.

Про це вранці 19 січня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілів поранення дістали двоє людей. Також зафіксовані пошкодження приватного будинку та автомобілів.

За інформацією ОВА, російські військові застосовували артилерію й авіацію, а також атакували область ударними дронами. Олександр Прокудін наголосив, що ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі.

Слід також зазначити, що станом на сьогодні підтверджено викрадення або зникнення безвісти 1441 цивільного мешканця Херсонської області внаслідок дій російських військ. Із цієї кількості 793 людини вже вдалося звільнити, решта досі перебувають у полоні.